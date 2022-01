Valais – Le sapin officiel d’Orsières a été tronçonné par des inconnus

Deux individus ont choisi d’entamer 2022 d’une manière peu banale. Il s ont , n i plu s ni moins, s cié l’arbre star d e la commune d’Orsières (VS). Choisi pour son côté majestueux et sa beauté, ce sapin de plus de dix mètres de haut symbolisait la période de s fêtes . Il bénéficiait même d’un éclairage particulier qui aurait dû lui permett re d’être vu loin à la ronde , jusqu’à l’Épiphanie, le 6 janvier.