Saut à skis - Le saut féminin est mûr pour cette reconnaissance

Norvégiennes et Norvégiens feront désormais équipe commune. Ainsi en a décidé leur fédération nationale. Signe que le saut à skis féminin a franchi un palier. «Les femmes s’entraînent depuis longtemps avec les hommes dans les cellules privées. Il est naturel qu’ils soient aussi réunis sous l’égide de la fédération. C’est la suite logique du développement de la discipline», se félicite Sylvain Freiholz, sauteur pour l’équipe de Suisse jusqu’en 2003.

Le temps et le travail des fédérations ont fait leur œuvre. «Les investissements dans le saut féminin paient. Au plus haut niveau, la densité d’athlètes capables de jouer les premiers rôles a doublé, voire triplé, en quelques années. C’est une évolution normale et importante. La Norvège montre l’exemple. D’autres nations suivront le mouvement», se réjouit Killian Peier, médaillé de bronze aux Mondiaux 2019.