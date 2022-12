Bâle : Le sauvetage de chats d’Ukraine lui coûte plus de 14’000 francs

Une femme habitant Bâle a récupéré neuf chats venus d’Ukraine. L’Office vétérinaire l’a appris et a placé les animaux en quarantaine. Au moment de les récupérer, la facture était salée.

Fin mars, une Ukrainienne aurait amené des chats sauvés de la zone de guerre et en aurait remis neuf à une conductrice de taxi, âgée de 61 ans, vivant à Bâle. «Les chats étaient pucés, vaccinés et castrés à leur arrivée», explique cette dernière. Elle les a alors confiés à des personnes intéressées en Suisse. L’office vétérinaire de Bâle-Ville a eu vent de cette histoire et a placé les animaux en quarantaine pour une période de cinq mois.