Banque: Le sauvetage de Credit Suisse rapporte 100 millions à la Confédération

Les sommes prêtées à Credit Suisse lors de son sauvetage ont rapporté environ 100 millions de francs à la Confédération, a indiqué vendredi la ministre des Finances dans un entretien avec le «Tages-Anzeiger». Pour éviter que la deuxième plus grande banque du pays ne fasse faillite, la Confédération et la Banque centrale suisse ont mis des milliards de francs de liquidités sur la table et orchestré mi-mars son rachat dans l’urgence par sa concurrente UBS.