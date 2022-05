Valais: Le sauvetage exceptionnel d’Air Zermatt… qui finit bien

Les sauveteurs d’Air Zermatt ont dû mener une intervention extrêmement difficile dimanche. Un Italien, qui faisait du hors-piste sur le glacier de Furgg (VS), est tombé dans un torrent glaciaire, après être passé à travers le manteau neigeux. Le malheureux a en outre été emporté sur plusieurs mètres en raison du fort courant de l’eau et de la pente de la rivière. Il s’est alors retrouvé coincé dans le torrent, sous un toit de neige.

Une personne qui était avec lui a pu alerter les secours. Mais les sauveteurs d’Air Zermatt, malgré tout leur équipement, n’ont d’abord pas réussi à localiser la victime sous le manteau neigeux. Quatre secouristes supplémentaires, plusieurs renforts et aides locales, un conducteur de chien d’avalanche et même un plongeur ont été mobilisés, explique Air Zermatt dans un communiqué.

Descente en rappel dans l’obscurité

Après une heure de recherches, la victime a enfin pu être localisée à l’aide d’une perche de sondage. Mais son sauvetage s’est avéré lui aussi très compliqué. Comme le plongeur disponible le plus proche se trouvait dans la vallée du Rhône et que l’état de la victime s’était fortement dégradé, un spécialiste du sauvetage s’est dévoué pour descendre en rappel dans les eaux tumultueuses du torrent. Dans l’obscurité, il a réussi alors à dégager le skieur qui ne réagissait plus et à le remonter à la surface, 5 mètres plus haut.