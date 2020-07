Microlino

Le savoir-faire de Tesla pour la Microlino de Zurich

Jochen Rudat, l’ancien directeur de la branche Europe chez Tesla, a rejoint le comité consultatif de Micro pour soutenir l’entreprise suisse lors du lancement de la Microlino sur le marché.

L’Allemand Jochen Rudat a débuté chez Tesla en 2009, où il a été le premier collaborateur en Suisse de la marque. On lui doit la commercialisation de la première Tesla Roadster (dessinée et construite chez Lotus à Hethel, en Angleterre) et l’ouverture du premier Tesla Store à Zurich, en 2010. Au cours des dix années passées chez Tesla, il a développé plusieurs marchés, notamment en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne et a occupé durant trois ans et demi le poste de directeur de la branche Europe. Jochen Rudat avait alors sous sa responsabilité 35 succursales Tesla et 300 employés. Avec son équipe, il a non seulement lancé la Roadster sur le marché, mais également les modèles S, X et 3.