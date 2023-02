Neuchâtel – Le «scalpeur» condamné à sept ans de prison

Neuchâtel : Le «scalpeur» a été condamné à sept ans de prison ferme

Le tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné jeudi un dealer à sept ans de prison ferme pour tentative de meurtre, infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal. L’homme avait poignardé sa victime sur fond de vol de stupéfiants, en novembre 2021, à la sortie d’une boîte de nuit. L’Algérien sera en outre expulsé pour 10 ans. Un complice de l’agresseur a, pour sa part, été puni de deux ans et demi d’emprisonnement pour tentative de lésions corporelles graves, omission de prêter secours et séjour illégal. Une peine assortie d’une expulsion du territoire suisse de cinq ans.