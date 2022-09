Le scandale Novartis en Grèce amène un ancien ministre sur le banc des accusés

Grèce : Le scandale Novartis amène un ancien ministre sur le banc des accusés

Le procès d’un ancien ministre de gauche, accusé de «manquement au devoir» dans l’enquête sur le scandale de corruption du laboratoire suisse Novartis en Grèce, s’est ouvert, lundi, devant une Cour spéciale à Athènes, réveillant une bataille politique entre l’actuel gouvernement de droite et son prédécesseur de gauche. Ce dernier avait mis en cause, lors de la révélation de l’affaire, il y a six ans, des conservateurs de Nouvelle Démocratie et des socialistes du Pasok-Kinal. Mais la droite actuellement au pouvoir n’a de cesse, depuis, d’accuser l’ancien gouvernement d’avoir orchestré «un complot» pour lui nuire.