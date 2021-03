Directeur de l’école «Pegasus Plongée» à Cortaillod, vice-président du festival de l’image sous-marine «Festisub» de Neuchâtel où il était en charge de la programmation et de l’accueil, le plongeur neuchâtelois qui testait un casque vendredi dernier à une quarantaine de mètres du rivage était un instructeur expérimenté: «vrai», «franc», «serviable», «disponible» et «généreux» sont autant de qualificatifs utilisés par le comité de «Festisub», lequel salue aussi sa gentillesse, son altruisme, son humour, sa délicatesse…

Quatre jours plus tôt, Pascal Z. ne portait pas un scaphandre pieds-lourds en cuir, comme dans l’album de Tintin «Le Trésor de Rackham le Rouge». Dans sa combinaison étanche, cet instructeur testait un casque permettant de communiquer avec la surface sans embout dans la bouche. Ce casque fixé sur une collerette était à l’usage des professionnels engagés par exemple sur des chantiers sous-marins.

«Dans un casque, on peut respirer et parler», explique Mauro Zürcher, pour qui «c’est en théorie le système le plus sûr», puisqu’il permet de respirer même en état d’inconscience, alors qu’avec un masque de plongée sportive, le détendeur alimenté par les bouteilles d’oxygène peut facilement sortir de la bouche après une perte de connaissance.