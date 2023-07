Canton de Zurich: Le scarabée japonais arrive à Kloten, les autorités sont sur les dents

300 plantes à son goût

Le scarabée du Japon, une espèce exotique, peut causer d’importants dégâts aux plantes et aux espaces verts. Il se nourrit d’environ 300 types de plantes d’espèces différentes. En font partie: les baies, les arbres fruitiers, la vigne ou le maïs, mais aussi les roses et les arbres comme les érables, les bouleaux ou les tilleuls. Après le passage de l’insecte, il ne reste souvent que le squelette des feuilles. Les plantes sont affaiblies et peuvent en mourir. Les larves du coléoptère endommagent, elles, les prairies et les pelouses.