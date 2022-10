Crise énergétique: Le scénario catastrophe pour une pénurie aigüe de courant

Si la Confédération devait opérer des délestages, deux modèles sont prévus. L’un «light»: un secteur A sera privé d’électricité pendant quatre heures, au tour ensuite du secteur B, puis du secteur C, et rebelote. Le secteur A n’aurait ainsi pas de courant durant quatre heures, puis il serait à nouveau alimenté les huit heures suivantes, avant une nouvelle coupure. L’autre modèle est plus strict: le tournus se ferait non plus sur trois, mais deux zones. Chacune serait alors privée d’électricité toutes les quatre heures.