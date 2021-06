Volcan Nyiragongo : Le scénario cauchemar de «l’éruption limnique»

Jeudi matin, les autorités de la ville de Goma ont ordonné l’évacuation des habitants. Une nouvelle éruption est redoutée, et avec elle la possibilité d’une «éruption limnique».

Après l’évacuation de la ville de Goma, les autorités congolaises ont clairement mis en avant le risque d’une coulée de lave sous les eaux du lac Kivu, le scénario cauchemar d’une éruption limnique qui ferait des milliers de victimes à Goma et au Rwanda voisin. Dès mardi, l’Observatoire de volcanologie de Goma (OVG), référent des autorités locales sur tout ce qui touche au Nyiragongo, a évoqué cette hypothèse, dans une note technique dont l’AFP a eu copie, et authentifiée par des sources indépendantes.

«Scénario 1: éruption du Nyiragongo sur son flanc sud, ouverture des fractures jusque dans les villes de Goma et Gisenyi (au Rwanda voisin), la lave coule à partir des fractures et détruit une partie de ces villes», explique le document, signé du directeur général de l’OVG.

«Scénario 2: éruption du Nyiragongo sur son flanc sud, ouverture des fractures du flanc jusqu’au lac en traversant les villes», poursuit le document. «Une quantité de lave détruit une partie des villes de Goma et Gisenyi, et atteint le lac. Comme la quantité de lave qui se déverserait dans le lac n’est pas suffisante pour augmenter la température des eaux profondes sur tout le lac d’au moins 1°C, il n’y aura pas d’éruption limnique».

«Le pire des cas»

«Scénario 3» – et «c’est le pire des cas": «Eruption du Nyiragongo, ouverture des fractures du flanc sud, les coulées de lave détruisent une partie des villes de Goma et Gisenyi; au même moment une éruption fissurale ou phréato-magmatique se produit sous le lac et/ou un grand séisme de magnitude 6,5 ou 7 se produit dans le lac".

En conséquence, «une éruption limnique se produit et les gaz dissous dans les eaux profondes du lac montent (à la surface), surtout le CO2, asphyxient tous les être vivants autour du lac Kivu du côté congolais et rwandais».

Intense activité volcanique

A la frontière avec le Rwanda et l’Ouganda, la région de Goma est une zone d’intense activité volcanique, avec six volcans, dont le Nyiragongo et le Nyamuragira qui culminent respectivement à 3470 et 3058 mètres.