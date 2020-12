La Black List, quésako? Une liste – très attendue – des scénarios les plus aimés (appellation préférée à «meilleurs» par les votants) de l’année, qui n’ont pas encore été tournés. Donc des titres à surveiller. Après tout, «Queen & Slim», «Moi, Tonya», «Tout l’argent du monde» et «Pentagon Papers», pour ne citer que quelques exemples, sont tous issus de scénarios «blacklistés». Et le très attendu «Free Guy», de Shawn Levy avec Ryan Reynolds, dont la sortie est contrariée par le Covid, est issu d’un scénario figurant dans la Black List 2016.