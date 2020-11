Coronavirus : Le scepticisme à l’égard des vaccins grandit en Suisse

Un sondage du centre de recherche Sotomo mené auprès de 1633 personnes indique que la population helvétique souhaite de moins en moins se faire vacciner contre le Covid-19.

Entre le 22 et le 28 octobre, seulement 49% des 1633 personnes interrogées ont déclaré vouloir être vaccinées contre le coronavirus. (Photo d’illustration)

La dernière enquête, publiée vendredi, sur les comportements et la réception des mesures de prévention face au Covid-19 dans la population montre deux évolutions importantes. La volonté de se faire vacciner contre le virus diminue, tout comme la confiance dans les informations transmises par les autorités, indique l’enquête commandée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Entre le 22 et le 28 octobre, seulement 49% des 1633 personnes interrogées ont déclaré vouloir être vaccinées contre le coronavirus. Dans les enquêtes de mars et d’avril, la proportion de personnes prêtes à se faire vacciner dépassait encore les 60%. La manière dont les nouvelles positives des différents candidats vaccins affecteront les attitudes ne pourra être mesurée que dans les prochaines enquêtes, écrit Sotomo.

À tout point de vue, la confiance n’a cessé de décliner pendant la pandémie. Si la confiance vis-à-vis des médias s’est érodée entre le printemps et l’été, c’est au tour des autorités (Conseil fédéral, cantons et OFSP) d’être confrontées à une baisse de confiance entre l’été et l’automne.