Leverkusen a conforté dimanche sa quatrième place de Bundesliga en battant 4-3 Mönchengladbach. Le Borussia des Suisses Sommer, Elvedi, Embolo et Zakaria (blessé) se retrouve en 7e position, hors des places européennes, alors qu’il brille en Ligue des champions, en tête du groupe B où se trouvent également le Real Madrid et l’Inter Milan.

Au-delà du résultat, c’est le septième but de la soirée qui restera dans les best of de la saison 2020-2021 de Bundesliga. Valentino Lazaro (94e), alors que le score était de 4-2, a trompé Lukas Hradecky d’un magistral coup du scorpion. À voir et à revoir.