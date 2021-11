Votation 28 novembre – La sécurité craint le scrutin de dimanche

Votations du 28 novembre : Le dimanche du scrutin fait trembler des services de sécurité

Alors que les opposants à la loi Covid mettent en garde contre une manipulation des résultats, le directeur de la sécurité bernoise craint une radicalisation du mouvement.

Certains détracteurs de la loi craignent que les autorités puissent exiger un certificat Covid pour entrer dans un bureau de vote et souhaitent donc voter par correspondance. D’autres membres du groupe Résistance2020 voient une possible manipulation dans le vote par correspondance et veulent donc voter directement dans les urnes.