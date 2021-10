Hong Kong : Le sculpteur danois de la statue Tiananmen veut la récupérer

Quatre jours après que le retrait de la statue Tiananmen a été ordonné, son sculpteur a engagé un avocat hongkongais, espérant exercer son «droit de propriété».

La statue en cuivre de huit mètres de haut, qui représente 50 visages angoissés et des corps torturés empilés les uns sur les autres, est exposée sur le campus de l’Université de Hong Kong (HKU) depuis plus de deux décennies.

La semaine dernière, la plus ancienne université de Hong Kong a ordonné son retrait d’ici mercredi 17 h 00 (11 h 00 en Suisse), invoquant un «point juridique», alors que les autorités exercent des pressions croissantes pour mettre fin à toute dissidence dans le centre financier.

«Droit de propriété»

M. Galshiot a indiqué à l’AFP avoir engagé un avocat hongkongais et demandé à l’Université de s’entretenir sur le devenir de la statue. «J’espère que mon droit de propriété sur la sculpture sera respecté et que je pourrai transporter la sculpture hors de Hong Kong dans de bonnes conditions et sans qu’elle subisse le moindre dommage», a-t-il souligné dans un mail adressé à l’AFP.