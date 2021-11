Méditerranée : Le Sea-Eye 4 fait route vers l’île de Lampedusa avec 800 migrants à bord

Le navire humanitaire a mené sept opérations de secours en Méditerranée. Les secours maltais n’ont «répondu à aucun des appels à l’aide», selon l’ONG allemande.

Le Sea-Eye 4, aidé par le navire Rise Above de l’organisation Lifeline, a dans un premier temps porté assistance, mercredi, à 397 personnes en détresse en Méditerranée lors de six opérations distinctes, selon un communiqué de Sea-Eye.

Le port le plus rapide à atteindre

«Il y a maintenant plus de 800 personnes à bord du Sea-Eye 4, qui a depuis mis le cap sur Lampedusa», précise l’ONG allemande. «L’île italienne n’est distante que de quelques heures du lieu de l’accident et constitue donc le port le plus rapide à atteindre» par le navire, mis à l’eau au printemps et qui compte 24 membres d’équipage.