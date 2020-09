Shopping«Le Secondhand Day deviendra notre Black Friday»

Des rabais, des frais de port offerts, des bons… Il y avait un peu de tout parmi les 336 actions spéciales proposées samedi à l’occasion du premier Secondhand Day de Suisse . Au terme de cette journée de ventes, les organisateurs ont estimé que les économies de CO₂ réalisées s’élevaient à 576,5 tonnes. «Si un produit est donné ou réutilisé, cela signifie qu’un autre, neuf, n’a pas besoin d’être fabriqué ni transporté et que l’ancien n’est pas jeté. C’est là toute la beauté de l’économie circulaire», peut-on lire sur le site .

En fin d’après-midi, la boutique Caritas de Lausanne tirait un bilan mitigé de cette première journée nationale de la seconde main. «Notre chiffre d’affaires est comparable à celui d’un autre samedi, malgré le froid et la pluie. C’est donc plutôt une bonne chose. Mais beaucoup de personnes n’étaient pas au courant que cette journée avait lieu. Ceux qui sont spécialement venus à cette occasion étaient essentiellement des jeunes», explique le gérant. Même constat auprès d’une cliente, rencontrée sur place. «Je fréquente régulièrement les magasins de seconde main et, pourtant, je n’avais jamais entendu parler du Secondhand Day avant vendredi. J’ai toutefois fait quelques bonnes affaires. Les habits étaient à moitié prix!»

Du côté de l’Armée du salut, en revanche, le gérant lausannois affichait un grand sourire, sous son masque. «Notre boutique ne désemplit pas et de nombreuses personnes qui n’étaient jamais venues auparavant sont reparties avec divers articles. Les vêtements en particulier demeurent la part la plus importante de nos ventes. En revanche, les CD, les DVD et même les livres peinent à trouver preneur», décrit-il.