Polémique en France – «Le secret de la confession plus fort que les lois de la République»

Rapport Sauvé : «Le secret de la confession plus fort que les lois de la République»

Le président de la Conférence des évêques de France est convoqué au Ministère de l’intérieur la semaine prochaine afin de s’expliquer sur ses propos.

«Le ministre recevra en début de semaine prochaine Mgr de Moulins-Beaufort pour lui demander de s’expliquer sur ses propos», précise-t-on de même source. Interrogé sur les propos d’Eric de Moulins-Beaufort, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu’il n’y avait «rien de plus fort que les lois de la République». «La réaction à ces propos, elle est très claire, il n’y a rien de plus fort que les lois de la République dans notre pays, ça tient en une phrase, et c’est très clair. Le président de la République a demandé au ministre de l’Intérieur de recevoir le président de la Conférence des évêques de France pour que les choses soient claires», a précisé Gabriel Attal.