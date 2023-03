Le secret du démaquillage express de Lady Gaga

Dimanche, à Los Angeles, Lady Gaga a foulé le tapis rouge des Oscars vêtue d’une robe Versace noire et avec des yeux charbonneux dans les mêmes tons et une bouche rouge (photo en tête de l’article). Plus tard dans la soirée, la chanteuse a interprété «Hold My Hand», du film «Top gun: Maverick». À ce moment-là, elle portait un jean, un T-shirt et son visage était complètement démaquillé. Comment est-elle passée aussi rapidement d’un make-up glamour à un look naturel?