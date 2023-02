Consommation : Le secret du fromage d’Appenzell est qu’il vient de Saint-Gall

Selon le cahier des charges, le fromage d’Appenzell ne peut être fabriqué et produit que dans la région située entre le lac de Constance et l’Alpstein. Ce n’est pas un secret aussi bien gardé que celui de la recette dont joue la publicité pour ce fromage à pâte molle. Le marketing montre des gardiens de troupeaux en costume traditionnel des Rhodes-Intérieures et des paysages de montagne.

La télévision alémanique SRF vient de casser le mythe. La dernière entreprise d’Appenzell à en faire met la clé sous le paillasson et ferme sa cave à fromage «Appenzeller». À Schönengrund (SG), Marco Züger, producteur et commerçant de fromage fait du fromage d’Appenzell. On apprend que l’une des raisons pour lesquelles une fromagerie n’a pas été ouverte en Appenzell, malgré plusieurs tentatives, serait liée à la matière première: le lait. En effet, seul le lait de foin, c’est-à-dire le lait de vaches nourries avec du foin, peut et doit être utilisé pour fabriquer un fromage appenzellois. Or, en raison du climat humide, la plupart des paysans appenzellois doivent recourir à l’herbe d’ensilage.