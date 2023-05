Diplomatie: Le secrétaire américain à la Défense éconduit par Pékin

Tensions autour de Taïwan

L’actuel ministre chinois de la Défense a été sanctionné en 2018 par l’administration américaine pour avoir acheté des armes russes, mais le Pentagone assure que cela n’empêche pas le secrétaire américain à la Défense de mener avec lui des échanges officiels. Fin 2022, les tensions entre Pékin et Washington s’étaient intensifiées autour de Taïwan et d’un supposé ballon espion chinois qui a été abattu par un avion américain alors qu’il volait au-dessus des États-Unis.

L’administration américaine a depuis tenté de renforcer les alliances et partenariats en Asie afin de contrer les agissements de plus en plus affirmés de Pékin dans la région, même si les deux camps ont également parfois joué l’apaisement. Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche Jake Sullivan a ainsi rencontré en mai le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Vienne. Et le président des États-Unis Joe Biden a récemment indiqué que les relations entre Washington et Pékin devraient «très bientôt» se détendre.