Crise des sous-marins – Le secrétaire d’Etat américain se rendra à Paris la semaine prochaine

Crise des sous-marins : Le secrétaire d’État américain se rendra à Paris la semaine prochaine

Antony Blinken se rendra à Paris en quête d’actes «concrets» pour la réconciliation franco-américaine. Il y rencontrera différents dirigeants français.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rendra à Paris, la semaine prochaine, pour rencontrer des dirigeants français, et tenter d’avancer vers des «actes concrets» permettant de sceller la réconciliation entre les États-Unis et la France après une crise sans précédent.

Le ministre sera dans la capitale française de lundi à mercredi pour une réunion de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et «rencontrera également ses homologues français afin de poursuivre les discussions sur le renforcement de la relation vitale entre les États-Unis et la France sur une série de questions», a annoncé vendredi le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.