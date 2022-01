Nyon (VD) : Le secrétaire municipal écopera d’un blâme, affirme le syndic

La crise au sein de l’administration communale se dévoile par bribes. Vendredi, la sanction réservée au cadre mis en cause par une enquête interne a été dévoilée.

On pensait qu’il faudrait attendre la séance extraordinaire du conseil communal de Nyon (VD), lundi 31 janvier, pour connaître quelques éléments sur la crise qui secoue depuis plusieurs mois l’administration communale et l’enquête interne qui avait été menée à ce propos. Or, jeudi, le syndicat SSP a dévoilé plusieurs extraits du rapport établi par l’ancien juge cantonal mandaté par faire la lumière sur ces dysfonctionnements. Et force est de constater qu’ils laissent entendre que le secrétaire municipal a eu des comportements inadéquats, peu conformes avec ce qu’on peut attendre d’un cadre supérieur, voire constitutifs d’une faute grave.