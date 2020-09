Demande de naturalisation : Le Secrétariat d’État aux migrations doit revoir sa copie

La décision du Secrétariat d’État aux migrations de rejeter la demande de naturalisation d’un couple algérien en raison des liens qu’avait eu l’homme avec un groupe islamiste a été annulée ce mercredi par le Tribunal administratif fédéral.

Dossier renvoyé

Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) annule la décision et renvoie le dossier au SEM avec pour instruction de le compléter avant de trancher à nouveau. En l’état, le dossier ne comporte pas les éléments nécessaires permettant de statuer en connaissance de cause.

Sympathisant du FIS

En l’espèce, le SEM a pris contact entre 2015 et 2018 avec le SRC et le DFAE. Il a aussi récolté des informations auprès du Conseiller spécialisé en sécurité et prévention. Il a conclu que l’intéressé avait «toujours été sympathisant du FIS» et que les services consultés émettaient un préavis négatif sur la naturalisation du couple qui «nuirait considérablement» aux relations avec l’Algérie.