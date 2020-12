Nouvelle souche covid : Le secteur aérien boit la tasse

Le secteur aérien subissait de plein fouet les turbulences autour d’une nouvelle souche du Covid-19, active en Angleterre et réputée plus contagieuse, forçant plusieurs interruptions de lignes aériennes.

Air France-KLM affiche un recul de 55% sur l’ensemble de l’année, ADP de 43% et Airbus de 35% (archives).

A Paris vers 12H50 (11H50 GMT), Air France-KLM plongeait de 5,42% à 5,44 euros, Airbus de 5% à 84,55 euros, et Aéroports de Paris de 2,20 % à 99,85 euros. A l’échelle européenne, Easyjet dégringolait à Londres de 9,26% à 740,00 pence et IAG, maison mère de British Airways, de 8,38% à 143,25 pence.

Plus de 16 millions de Londoniens et d’habitants du sud-est de l’Angleterre sont depuis dimanche de nouveau confinés. Plusieurs pays dont la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne et le Canada ont décidé de suspendre pour plusieurs jours tous les déplacements en provenance du sol britannique, pour se protéger d’une nouvelle variante du coronavirus sur son territoire.