Finance : Le secteur bancaire fait flancher les marchés boursiers

Les trois indices de Wall Street ont perdu plus de 1,5% jeudi à cause des difficultés que rencontre la Silicon Valley Bank (SVB), établissement californien proche du secteur technologique. Ces craintes ont gagné les places boursières européennes et asiatiques. Paris chutait de 1,77%, Londres de 1,62%, Francfort de 1,68%, Milan de 2,06% et Zurich de 1,16% vers 9h40 (heure suisse).