économie - Le secteur de la construction en fort manque d’apprentis

Près de 9500 apprentis sont encore recherchés actuellement à l’échelle suisse. Et le secteur de la construction est celui qui est le plus éprouvé, signale la RTS dans un article paru ce lundi. La faute à une «mauvaise image» dont souffrent des métiers comme ceux de maçon, ferblantier, plâtrier ou encore constructeur, analyse le média.

Une situation critique pour le canton de Vaud

«C'est un métier très intéressant, on bâtit et on voit ce qu'on a construit. Il n'y a pas besoin d'être un expert, mais il faut quand même avoir quelques connaissances en mathématiques, poursuit-il. Je trouve que c'est dommage de le rabaisser à un métier tout en bas de l'échelle.»