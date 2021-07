Suisse - Le secteur de la construction reste solide en 2020, malgré la pandémie

Les dépenses totales de construction comprennent les investissements dans la construction et les travaux d’entretien publics. En 2020, elles sont restées au même niveau qu’un an plus tôt, alors que les chiffres provisoires faisaient état d’une hausse de 0,2% en 2019 et de 2,1% en 2018. Les dépenses pour les travaux d’entretien publics ont augmenté de 3,0% par rapport à l’année précédente. Les investissements dans la construction (soit les dépenses de construction sans les travaux d’entretien publics) ont baissé de 0,3% en un an en termes nominaux.