États-Unis

Le secteur de l’emploi peine à sortir la tête de l’eau

Malgré la reprise progressive de l'activité économique, le taux de chômage reste anormalement élevé aux États-Unis.

Plus de mille personnes ont fait la queue au Barclays Center de Brooklyn de New York pour une distribution gratuite de nourriture.

La décrue du chômage semble plus lente que prévue aux Etats-Unis, malgré la reprise de l'activité. Mais la réouverture de l'économie a permis à l'industrie manufacturière, chère à Donald Trump, de renouer avec la croissance en juin. La semaine dernière, 1,5 million de personnes se sont inscrites pour la première fois au chômage, un nombre plus élevé que les 1,35 million escompté par les analystes.

Et si le département du Travail a indiqué qu'il était en baisse, c'est uniquement parce que le nombre de la semaine précédente a été révisé en hausse: 1,566 million de nouveaux inscrits contre 1,542 initialement. Les entreprises continuent de licencier malgré la réouverture de l'économie et en dépit du programme de sauvegarde de l'emploi dont la seconde phase semble rencontrer un succès mitigé.

Des milliards encore disponibles

Le Paycheck Protection Program (PPP) permet d'accorder des prêts aux petites et moyennes entreprises pour les aider à continuer de payer leurs salariés et leurs loyers. Mais si les 350 milliards de dollars initiaux ont été rapidement dépensés, 130 milliards de la seconde tranche sont encore disponibles. De nombreux économistes y voient le signe que moins de petites entreprises se voient accorder des prêts, faute d'être viables.

Hausse de l’industrie manufacturière

Pourtant, l'économie montre des signes de frémissement depuis le mois dernier. Après la hausse record des ventes au détail et la hausse de la production industrielle en mai, l'industrie manufacturière a fait un bond record en juin, lui permettant de renouer avec la croissance.

Rester prudent

Cet indicateur avancé est important puisqu'il mesure la perception que les industriels de la troisième région de la Réserve fédérale (couvrant l'est de la Pennsylvanie, le Delaware et le sud du New Jersey) ont de la conjoncture à travers l'activité de leur société.