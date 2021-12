Aides Covid-19 – «Le secteur de l’événementiel subit un véritable tsunami»

«Annulé», c’est sans doute le mot qui a été le plus souvent prononcé à l’approche de cette fin d’année 2021. Pour le conseiller national Felix Wettstein (Vert.e.s/SO): «Le secteur de l’événementiel subit un véritable tsunami. Selon les organisations de la branche, en l’espace d’une semaine, 90% des événements prévus pour décembre et pour le premier trimestre 2022 ont été annulés ou reportés».

Il appelle le Conseil fédéral à soutenir ces milieux le plus rapidement et avec le moins de formalités possible: «Étant donné l’urgence de la situation, le Conseil fédéral est-il prêt à abaisser les obstacles pour qu’ils puissent bénéficier des allocations pour perte de gain et des réglementations pour cas de rigueur?»