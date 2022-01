Espagne : Le secteur du tourisme peine à se remettre du Covid

Le tourisme a généré 88,5 milliards d’euros au total sur le territoire espagnol en 2021. Mieux que l’année précédente. Mais c’est toujours moitié moins qu’en 2019, avant la pandémie.

La reprise de l’activité touristique est restée partielle et en dents de scie cette année, selon les professionnels du secteur espagnol.

L’activité touristique est restée inférieure de près de 43% à son niveau d’avant-pandémie l’an dernier en Espagne, ont indiqué jeudi les professionnels du secteur. Ceux-ci parient sur une reprise plus marquée en 2022, une fois passée la vague Omicron.

La reprise de l’activité, très attendue après une année 2020 catastrophique, est restée «partielle» et «en dents de scie», a souligné le vice-président d’Exceltur, José Luis Zoreda, lors d’une conférence de presse.

Selon Exceltur, l’activité est restée «paralysée» jusqu’en mai 2021 en raison des restrictions sanitaires. Elle a ensuite rebondi pendant l’été, avant de chuter à nouveau fin novembre à cause des contaminations provoquées par Omicron.

Seulement 31 millions de visiteurs étrangers en un an

C’est le tourisme international qui en a le plus pâti. Ainsi, d’après l’organisation patronale, seuls 31 millions de visiteurs étrangers sont venus l’an dernier en Espagne. Ce chiffre est très éloigné de l’objectif du gouvernement, qui espérait attirer 45 millions de personnes, soit la moitié environ du volume de 2019.

L’Espagne, deuxième destination touristique mondiale après la France avant la pandémie, a notamment été pénalisée par la baisse de fréquentation des touristes britanniques, auparavant premier contingent de visiteurs étrangers devant les Français et les Allemands.

«Ceux qui ont le plus souffert ont été les agences de voyages conventionnelles, les compagnies aériennes et les hôtels des grandes villes», comme Madrid et Barcelone, a détaillé José Luis Zoreda.