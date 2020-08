Suisse Le secteur secondaire freiné par la pandémie

L’industrie et la construction ont essuyé un repli de 10,2% de leurs chiffres d’affaires au deuxième trimestre, a indiqué ce jeudi l’Office fédéral de la statistique. Il s’agit de la plus forte baisse enregistrée par le secteur depuis 2009.

La production du secteur secondaire en Suisse a reculé de 7,7% sur un an, selon l’OFS.

La pandémie de coronavirus a lourdement pesé sur les activités du secteur secondaire au deuxième trimestre, qui regroupe l’industrie et la construction. À la fois la production et les chiffres d’affaires ont essuyé des replis. Aucun domaine n’a été épargné, à l’exception notable de la branche pharmaceutique.

Le secteur secondaire a essuyé une baisse de 10,2% des chiffres d’affaires au deuxième partiel. Un recul de cette ampleur ne s’était pas vu depuis 2009, selon les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiées jeudi. La production a pour sa part reculé de 7,7% sur un an.

À titre de comparaison, la production s’était inscrite en hausse de 0,8% au premier trimestre, poursuivant une expansion entamée 12 trimestres plus tôt. Les chiffres d’affaires avaient néanmoins essuyé un repli de 0,4%, une baisse inédite sur les trois dernières années.

La production a surtout diminué dans le sous-segment lié à l’industrie (-8,6%), alors que la construction (-3,0%) a mieux résisté à la crise. Au sein de ce sous-segment, c’est principalement le génie civil (-7,7%) qui a souffert de la situation pandémique, alors que le bâtiment (-1,8%) et les travaux de construction spécialisés (-3,0%) ont limité la casse.

Au niveau des chiffres d’affaires, c’est là encore l’industrie qui a essuyé les plus grosses pertes, avec un repli de 12,1% sur un an. Dans la construction, le recul s’est limité à 2,7% au deuxième partiel.

La Suisse s’en sort mieux que ses voisins

Pour Karsten Junius, de la banque privée Sarasin, les données illustrent à la fois «la chute historique escomptée et la lumière au bout du tunnel», a-t-il expliqué à AWP. Le chef économiste met en exergue la solide évolution dans l’industrie pharmaceutique, qui a permis «une moindre chute de la production que dans beaucoup d’autres pays européens».

À l’exception de l’industrie pharmaceutique, qui a enregistré une hausse de 13,3% de ses chiffres d’affaires et de 9% de sa production, tous les secteurs industriels ont essuyé des replis, parfois même à deux chiffres.

La production a chuté de 39,4% dans les produits électroniques et l’horlogerie, de 30% dans l’habillement et de 30% également dans le secteur de l’installation et de la réparation.