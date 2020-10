Suisse : Le secteur touristique pourrait souffrir cet hiver

En raison de la pandémie de coronavirus, le tourisme pourrait perdre 30% de ses nuitées durant la saison hivernale, selon le KOF.

Des nuitées amputées

Le KOF s’attend à voir les nuitées hôtelières amputées de 30% pendant la saison hivernale, en raison de l’absence de près d’un tiers des touristes européens et de la quasi-disparition de la clientèle en provenance d’horizons plus lointains.

Scénario du pire pas écarté

Les auteurs de l’étude soulignent cependant que ce scénario se base sur une hypothèse optimiste et qu’on ne peut pas exclure une recrudescence nettement plus aigüe et une durée plus longue prévu de la pandémie en automne et en hiver, auquel cas les nuitées risquent de s’effondrer de moitié.