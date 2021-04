Suisse - Le secteur viticole juge sa situation «désespérée»

Le vin suisse, ici un vin valaisan, peine à séduire les habitants des cantons non viticoles.

L’attrait pour le vin étranger

En Suisse, six bouteilles achetées sur dix sont étrangères. «Si ce chiffre était seulement de cinq, on n’aurait pas de problème.» Pour lui, le souci est avant tout culturel. Si les cantons viticoles, Genève, Vaud et le Valais, consomment local, «à Zurich, boire du vin suisse, c’est l’exception». Il estime qu’un gros travail est à accomplir pour que les cantons alémaniques considèrent que le vin fait partie, au même titre que les vaches, du patrimoine culturel national.