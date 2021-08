Nouvelle-Zélande : «Le seigneur des anneaux»: la saison 2 sera tournée loin de sa terre d’origine

Amazone souhaite appliquer une politique d’expansion en Grande Bretagne et y tournera donc la suite de la série à gros budget. Un coup dur pour la Nouvelle-Zélande qui voit lui échapper la superproduction.

La célèbre trilogie cinématographique du réalisateur néo-zélandais, entièrement tournée dans l’archipel, avait suscité un véritable boom touristique dans le pays. Avant la pandémie, chaque année, des millions de touristes s’y rendaient pour découvrir les splendides paysages de la «Terre du Milieu», théâtre imaginaire du «Hobbit» et du «Seigneur des anneaux», inspirés de l’oeuvre de Tolkien. Mais alors que le tournage de la première saison vient de s’achever et que l’avant-première est prévue pour septembre 2022, Amazon a annoncé que le tournage de la prochaine saison se déroulera en Grande-Bretagne. «Nous voulons remercier les habitants et le gouvernement néo-zélandais... d’avoir offert à la série +Le Seigneur des Anneaux+ un endroit incroyable pour commencer ce voyage épique», a déclaré Vernon Sanders, vice-président d’Amazon Studios.