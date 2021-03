En quelques lignes, un seul individu a réussi à indigner énormément de monde outre-Rhin. Alfred Gislason, sélectionneur islandais de l’équipe d’Allemagne de handball depuis un an, vient de recevoir une lettre particulièrement abjecte, à tendance raciste et menaçante.

«Nous sommes tous Allemands et nous souhaiterions un entraîneur allemand»

Et que dit-elle, cette fameuse missive? Ouvrez les guillemets, avec des pincettes: « Nous sommes tous A llemands et nous souhaiterions un entraîneur allemand pour notre équipe nationale, est-il écrit. Votre comportement stupide sur la touche est énervant. Si vous deviez ne pas abandonner vos fonctions, alors nous viendrons chez vous et nous verrons ce qu’il adviendra de vous. Nous attendons. »