Coupe du monde: Le sélectionneur de l’Espagne a fait le show sur Twitch pour sa première

Lundi, Luis Enrique a fait une annonce à laquelle le monde du football n’était pas préparé. Le sélectionneur espagnol allait se lancer sur Twitch! Le but, raconter aux suiveurs de l’Espagne comment l’équipe nationale vit la Coupe du Monde au Qatar.

Son premier stream, Luis Enrique l’a lancé vendredi soir. Immense succès, puisque sa chaîne est la sixième chaîne avec la plus forte croissance au monde sur les deux dernières semaines et pour sa première en direct, des pics à 150’000 spectateurs ont été atteints! Durant une heure, l’ancien joueur du Real Madrid et du Barça a répondu aux questions des viewers. Et sans langue de bois qui plus est!

«Le moment de mes débuts est arrivé. Je commence ma première session comme streamer et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière», a lancé Luis Enrique au moment de démarrer son live. Le sélectionneur de la «Roja» a ensuite abordé une multitude de sujets tactiques, historiques, personnels, … Il a aussi saisi l’occasion de réitérer sa foi en son groupe et en son style de jeu. «L’Espagne n’a jamais été une équipe physique. Nous devons jouer avec nos armes. Avoir le ballon, que celui-ci soit à terre, et amener le match sur notre terrain», a expliqué «Lucho».

Une idée qui vient de son fils

Cette initiative originale n’est pas née dans le cerveau d’un communicant de la Fédération espagnole, mais d’une discussion entre le sélectionneur et son fils, Pacho, la vingtaine. Grand fan de Twitch, il a proposé à son père de se lancer sur la plateforme.

À 52 ans, Luis Enrique casse les codes de la communication des entraîneurs, d’ordinaire si précautionneux lors des conférences de presse. Sur Twitch, le natif de Gijón profite de la proximité avec l’audience pour se lâcher. C’est aussi pour lui l’occasion de mettre l’opinion publique de son côté et de susciter davantage de soutien au pays envers la sélection.

Sans oublier qu’en s’adressant directement au grand public, Luis Enrique supprime l’intermédiation constituée par les journalistes, souvent très critiques à son égard de l’autre côté des Pyrénées. Avant même le début du tournoi, le sélectionneur ibérique est en train de se construire une cote de sympathie jusque-là inédite.

«J’espère que les journalistes ne se fâcheront pas. Les choses importantes qui sont de la compétence des professionnels ne seront pas traitées ici. Mais les choses plus personnelles, oui», s’est justifié le sélectionneur, qui sera en direct tous les soirs ou presque. «Le lendemain des matches, je n’ai plus d’énergie ni physique, ni mentale. Indépendamment de si on gagne ou si on perd, il n’y aura pas de live ces jours-là», a-t-il confié.

Ses joueurs le suivent aussi