Suisse : Le SEM lance une campagne contre la traite d’êtres humains

Avec sa campagne, le Secrétariat d’État aux migrations entend «sensibiliser les personnes en quête de protection à cette thématique et d’attirer leur attention sur les centres d’aide aux victimes».

Les personnes qui ont fui les crises et les guerres courent le risque d’être victimes de la traite d’êtres humains . C’est pourquoi le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a lancé ce lundi une campagne d’information sur la traite d’êtres humains. Objectif: «sensibiliser les personnes en quête de protection à cette thématique et attirer leur attention sur les centres d’aide aux victimes».

Dans le cadre de cette campagne intitulée «Protégez-vous! – Traite des êtres humains et autres formes d’abus», le SEM a produit un poster et un flyer disponibles en ukrainien, en russe, en anglais, en français, en italien et en allemand. Ils contiennent «des informations générales ainsi que des conseils concrets sur la façon dont les réfugiés peuvent se protéger contre de tels abus» et mentionnent les numéros d’urgence et les adresses des centres de consultation pour l’aide aux victimes en Suisse, détaille le SEM dans un communiqué de presse.