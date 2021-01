Le semi-confinement de mars-avril 2020 et la fermeture des frontières durant quelques semaines ont poussé un certain nombre de faux résidents genevois à régulariser leur situation en France voisine. D’après «Le Dauphiné libéré», l’année dernière, 1139 résidents étrangers genevois ont fait une demande de permis frontalier, soit 300 personnes de plus que les années précédentes.