France : Le Sénat adopte la réforme des retraites avant une semaine décisive

Les sénateurs français ont adopté par 195 voix contre 112 la réforme des retraites. Le texte va maintenant être étudiant dans une commission composée de sénateurs et députés.

Le Sénat, à majorité de droite, a adopté samedi la réforme des retraites par 195 voix contre 112 après dix jours de débats heurtés, au terme d’une nouvelle journée de mobilisation dans les rues et avant une semaine déterminante pour le projet gouvernemental.

La Première ministre Élisabeth Borne n’a pas caché sa satisfaction après ce premier véritable succès législatif pour un projet extrêmement contesté. «Une étape importante a été franchie», s’est-elle immédiatement félicitée dans une déclaration à l’AFP, convaincue qu’il «existe une majorité» au Parlement pour adopter la réforme. Car le projet phare du second quinquennat d’Emmanuel Macron n’a pas achevé son parcours législatif. Un vote crucial l’attend probablement jeudi à l’Assemblée nationale.

Le Sénat a bouclé samedi soir sa course contre la montre avec une journée d’avance sur l’échéance fixée à dimanche minuit, en vertu de l’article de la Constitution auquel le gouvernement a eu recours pour limiter le temps des débats législatifs.

«Une journée noire», dénonce la gauche

Un «coup de force»

Pendant que le Sénat concluait l’examen de la réforme, des centaines de milliers de personnes descendaient dans la rue lors d’une septième journée d’action, qui a nettement moins mobilisé que les six précédentes. Le ministère de l’Intérieur a dénombré 368’000 manifestants en France, dont 48’000 à Paris, soit moins que le 16 février, journée qui a le moins mobilisé depuis le début de la contestation le 19 janvier. La détermination est «forte», a néanmoins assuré Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger qui souligne régulièrement le caractère historique de l’opposition populaire à cette réforme.

Suspense à l’Assemblée

Après le Sénat, c’est désormais au tour de la commission mixte paritaire (CMP) d’entrer en scène, conclave qui réunira mercredi 7 députés, 7 sénateurs, et autant de suppléants dans une salle à huis clos du Palais Bourbon avec l’objectif de parvenir à un compromis sur les mesures qu’Assemblée et Sénat n’ont pas votées dans les mêmes termes.

Le camp présidentiel et la droite semblent avoir la main sur cette CMP, avec respectivement 5 et 4 titulaires chacun, dont Olivier Marleix, patron des députés LR. Une nouvelle journée de manifestations, la huitième, est prévue en parallèle de la réunion. Dans le meilleur des scénarios pour l’exécutif, si députés et sénateurs parviennent à un accord au sein de cette commission, le texte remanié devra être validé jeudi 16 mars à partir de 9 h au Sénat, puis à 15 h à l’Assemblée. Ce dernier vote, s’il est positif, vaudra adoption définitive par le Parlement.