Projet de la Maison-Blanche : Le Sénat américain approuve le vaste plan infrastructures de Biden

Le texte doit maintenant être soumis au vote de la Chambre des représentants.

Il veut «transformer» l’Amérique en rénovant ses routes et ses ponts vieillissants, et si possible en calmant un peu les antagonismes politiques: Joe Biden semblait mardi en passe de gagner au moins la première partie du pari, après le vote au Sénat d’un colossal projet de rénovation des infrastructures.