États-Unis : Le Sénat confirme Burns à la tête de la CIA et Becerra à la Santé

Le diplomate William Burns a été investi à la tête de la CIA jeudi par un vote à l’unanimité des sénateurs. Xavier Becerra devient lui le premier Hispanique ministre de la Santé.

Pandémie

Dans un vote bien plus serré, avec 50 voix pour et 49 contre, les sénateurs ont également confirmé jeudi la nomination de Xavier Becerra comme ministre de la Santé de Joe Biden, premier Hispanique à occuper ce poste clé en pleine pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 530’000 morts aux États-Unis.