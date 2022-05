Etats-Unis: Le Sénat échoue à adopter une loi garantissant l’accès à l’avortement

États-Unis : Le Sénat échoue à adopter une loi garantissant l’accès à l’avortement

En amont d’une décision très attendue de la Cour suprême, les démocrates américains n’ont pas réuni les voix suffisantes pour tenter de sauver le droit à l’IVG au niveau fédéral.

Getty Images via AFP

Le Sénat américain a échoué mercredi à adopter une loi garantissant l’accès à l’avortement dans tout le pays, à l’heure où ce droit est fortement menacé par une décision à venir de la Cour suprême. Ce vote était surtout symbolique, les démocrates ne disposant pas des 60 voix sur 100 nécessaires pour avancer sur ce texte. Mais il s’inscrit dans un combat plus large des progressistes pour tenter de protéger le droit à l’avortement.

«Mon corps, mon choix»

Le président américain a fustigé l’issue du vote. «Les républicains du Congrès – dont aucun n’a voté pour ce projet de loi – ont choisi de s’opposer au droit des Américaines de prendre les décisions les plus personnelles concernant leur corps, leur famille et leur vie», a-t-il dénoncé dans un communiqué.

Son parti a tenu à organiser ce vote après l’extraordinaire fuite, le 2 mai, d’un projet de décision de la Cour suprême, selon laquelle la plus haute juridiction américaine s’apprêtait à annuler l’accès à l’avortement. Si la Cour suprême venait à revenir sur la jurisprudence qui fonde le droit à l’avortement aux États-Unis depuis 1973, chaque État serait libre de l’interdire ou de l’autoriser. Une vingtaine d’États conservateurs ont déjà promis de le rendre illégal.

Manifestations quotidiennes

Depuis la révélation de ce projet d’arrêt de la Cour suprême, des groupes -- plus ou moins denses -- viennent tous les soirs crier leur colère devant le temple américain du droit, imposant bâtiment de marbre blanc désormais protégé par un grillage. Et certains manifestants protestent jusque devant le domicile de juges conservateurs de la Cour.

Plusieurs grandes organisations progressistes ont appelé les Américains à défiler en masse le 14 mai dans tous les États-Unis pour protéger l’accès à l’avortement. Quatre grandes marches sont organisées à Washington, New York, Chicago et Los Angeles, et des centaines de rassemblements sont prévus dans le reste du pays.