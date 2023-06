Australie: Le Sénat ouvre la voie à un référendum sur les droits aborigènes

«Réconciliation»

«Cela aura un effet orwellien où tous les Australiens sont égaux, mais où certains Australiens sont plus égaux que d’autres», a-t-il déclaré en début d’année. Le projet ne fait pas non plus l’unanimité parmi les Australiens aborigènes. Pour la sénatrice indépendante Lidia Thorpe, éminente militante autochtone, il s’agit seulement de créer un «organe consultatif impuissant».

«Apaiser la culpabilité des Blancs»

«C’est de cela qu’il s’agit: apaiser la culpabilité des Blancs dans ce pays», a-t-elle déploré lundi. Pendant plus d’un siècle, les Aborigènes n’ont pas été considérés comme des citoyens à part entière et, bien que leurs droits soient désormais inscrits dans la loi, de profondes inégalités subsistent. Cette minorité est confrontée à des conditions de vie plus difficiles, avec un moindre accès aux soins et à l’éducation, une espérance de vie plus faible, des salaires plus bas et un taux d’incarcération élevé.