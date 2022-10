France : Le Sénat s’oppose à l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution

«La majorité sénatoriale a fait le choix de s’inscrire contre la volonté de 81% des Françaises et des Français», a réagi l’autrice de la proposition de loi.

«La bataille n’est pas terminée»

Le texte, cosigné par des sénateurs de sept des huit groupes politiques du Sénat, à l’exception du premier d’entre eux, Les Républicains, était débattu dans le cadre d’un espace réservé («niche parlementaire») au groupe écologiste. Son rejet a été acquis par 139 voix pour et 172 voix contre, au terme d’échanges parfois vifs qui ont tourné à l’affrontement droite-gauche. «La majorité sénatoriale a fait le choix de s’inscrire contre la volonté de 81% des Françaises et des Français», a réagi l’autrice de la proposition de loi, Mélanie Vogel, pour qui «cette bataille n’est pas terminée. Elle commence à peine.»

Deux propositions de loi constitutionnelles similaires sont dans les tuyaux à l’Assemblée nationale, à l’initiative de l’alliance de gauche Nupes et du groupe de la majorité présidentielle Renaissance. Au Palais Bourbon, les macronistes veulent porter leur texte le 9 novembre en commission des lois et la semaine du 28 novembre dans l’hémicycle. Inscrire dans la Constitution le droit à l’IVG «aurait la force du symbole», a déclaré le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Il a assuré que «le gouvernement répondra présent pour soutenir chacune des initiatives parlementaires nombreuses en la matière».

«Préférons-nous une société où le droit à l’avortement est protégé au sommet de notre hiérarchie des normes ou une société où une simple loi peut le défaire?» a interrogé Mélanie Vogel. La rapporteure LR Agnès Canayer a fait valoir qu’«aujourd’hui ces droits sont pleinement protégés par le droit positif» et qu’il n’y avait «pas lieu d’importer en France un débat lié à la culture américaine». «Le risque politique en France en 2022 n’existe pas, et c’est tant mieux», a assuré le centriste Loïc Hervé. «Ici nous ne sommes pas des militants, nous faisons la loi, et ce serait à l’évidence une mauvaise loi», a appuyé Muriel Jourda (LR).