Football : Le Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des nations

Les Lions ont battu le Burkina Faso en demi-finale et affronteront le Cameroun ou l’Égypte, qui s’affrontent jeudi.

Cette deuxième mi-temps emballante, entre les deux derniers coaches «locaux» en lice, a fait beaucoup pour la promotion de la CAN, mais c’est le Sénégalais Aliou Cissé qui retentera sa chance, après avoir perdu la finale de 2002 comme joueur (contre le Cameroun, 0-0, 3-2 tab) et celle de 2019 (contre l’Algérie, 1-0) comme entraîneur.

Deux penalties annulés

Mané scelle le score

Troisième star du Sénégal avec le goal et le capitaine, Mané a labouré son côté droit et récolté la plus belle occasion de la première période, une frappe contrée par Farid Ouedraogo (45e+6). Mais c’est bien la star qui a scellé le match, avec son troisième but de la compétition. Plus qu’une marche pour Mané, le Sénégal et ses Parisiens.