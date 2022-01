Football : Le Sénégal et la Guinée déçoivent mais se qualifient

Le Sénégal a assuré sans gloire la première place de son groupe après son 0-0 contre le Malawi. Battue, la Guinée de Mohamed Aly Camara verra aussi les 8es de finale de la CAN.

Un seul but - sur penalty - en trois matches a donc suffi aux Sénégalais pour se qualifier et rester à Bafoussam pour son 8e de finale, le 25 janvier contre un troisième de groupe. La Guinée de Mohamed Aly Camara aussi a beaucoup déçu contre le Zimbabwe: battue 2-1 à Yaoundé, elle conserve sa deuxième place et affrontera le 24 janvier la Tunisie, le Mali ou la Gambie. Le Malawi, avec 4 points, peut espérer passer parmi les quatre meilleurs troisièmes et se qualifier pour la première fois de son histoire pour la phase à élimination directe.