Football – Le Sénégal et l’Egypte dans le dernier carré de la CAN

Football : Le Sénégal et l’Égypte dans le dernier carré de la CAN

Mo Salah s’est montré décisif lors de la qualification des Pharaons au détriment du Maroc (2-1 ap). Le Sénégal s’est aussi hissé en demi-finales en dominant la Guinée équatoriale (3-1).

C’est bien lui, le «Pharaon»: Mohamed Salah, un but, une passe géniale, a qualifié l’Égypte pour une demi-finale au sommet de l’Afrique contre le Cameroun en battant le Maroc (2-1 ap), dimanche à la CAN à Yaoundé.

La star de Liverpool a encore presque tout fait toute seule. Elle a sonné la révolte après la pause, où le Maroc menait depuis un penalty de Sofiane Boufal (7e), et a marqué un but en embuscade (53e).

Un choc en demies

Le but vainqueur porte vraiment le sceau du Pharaon, un débordement diabolique sur Nayef Aguerd et une passe parfaitement dosée pour Ahmed Hassan «Trezeguet» (101e), qui a échappé d’un rien au gardien Youssef Bounou.

L’Égypte retrouve donc le Cameroun pour un choc entre les deux titans du continent, les deux sélections les plus titrées à la CAN, sept pour les Pharaons, cinq pour les «Lions indomptables», également champions olympiques en 2000. Ce duel a déjà été à l’affiche de trois finales de Coupes d’Afrique, deux remportées par l’Égypte (1986 et 2008), une par le Cameroun (2017).